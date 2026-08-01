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موريتانيا تطلب دعم السنغال لترشيح كومبا با للفرنكوفونية

صحراء ميديا

طلبت موريتانيا دعم السنغال لترشيح الوزيرة السابقة كومبا با، لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، خلال مباحثات في داكار بين الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي ووزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك.

ونقل ولد مرزوك إلى الرئيس السنغالي رسالة من نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، تضمنت، بحسب الرئاسة السنغالية، تأكيدًا على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين.

وقالت الرئاسة السنغالية إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون في مجالات ذات اهتمام مشترك، إضافة إلى بحث آفاق تعزيز الحوار السياسي بين نواكشوط وداكار.

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