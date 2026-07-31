أعلنت وزارة التجهيز والنقل، اليوم الجمعة، خفض تعرفة مواقف السيارات بمطار نواكشوط الدولي “أم التونسي”، على أن يبدأ العمل بالأسعار الجديدة غدًا السبت، الأول من أغسطس.

وقالت الوزارة، في منشور، إن القرار ينص على مجانية أول 15 دقيقة، فيما حُددت تعرفة الساعة الواحدة بـ70 أوقية جديدة، وساعتين بـ140 أوقية جديدة، وثلاث ساعات بـ210 أوقيات جديدة، وأربع ساعات بـ280 أوقية جديدة، في حين تبلغ تعرفة الوقوف لمدة 24 ساعة 600 أوقية جديدة.

ودعت الوزارة مرتادي المطار إلى الالتزام بالتعرفة الجديدة، كما طالبت الوكالة الوطنية للطيران المدني وشركة “آفروبورت” المسيّرة للمطار باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق القرار.