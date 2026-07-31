وقعت موريتانيا وروسيا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع الشراكات ، وتسهيل الحوار بين مجتمعات الأعمال والغرف التجارية والمؤسسات الاستثمارية في البلدين.

وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا بعد التوقيع إن المذكرة تشكل محطة بارزة في مسار العلاقات التاريخية بين البلدين.

واضاف ولد الشيخ سيديا أن موريتانيا ملتزمة بتوفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة وجذابة.

من جانبه، أوضح وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف إن هدف بلاده الرئيس في المرحلة المقبلة هو تعزيز وتنويع التجارة مع موريتانيا، مبرزا أن مجالات الزراعة، والاستكشاف الجيولوجي، والتعدين، والطاقة، والصيد البحري تشكل محاور واعدة للتعاون الثنائي.