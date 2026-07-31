أدانت موريتانيا، اليوم الجمعة، الهجوم بالطائرات المسيّرة الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط بجمهورية مصر العربية، مؤكدة تضامنها مع القاهرة ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، في بيان، إن الهجوم يمثل “عدوانًا سافرًا على سيادة مصر وتهديدًا خطيرًا لأمنها واستقرارها وسلامة منشآتها الحيوية”.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحريق الذي اندلع في سفينتين داخل ميناء دمياط نجم عن هجوم بطائرة مسيّرة، مؤكدة مواصلة التحقيقات، فيما لم يخلف الحادث إصابات أو خسائر بشرية.