دعا رئيس أركان القوات المسلحة في بوركينا فاسو، الجنرال موسى ديالو، قوات الدفاع والأمن إلى تعزيز وحدتها وانضباطها ويقظتها، مؤكدًا أن البلاد ستتغلب “قريبًا جدًا” على الجماعات المسلحة، خلال زيارة ميدانية أجراها إلى حامية كايا في إقليم الوسط الشمالي.

وقال الجيش في بيان إن ديالو زار كايا خلال الفترة من 29 إلى 31 يوليو، في إطار مهمة تهدف إلى نقل تهاني وتشجيعات الرئيس الانتقالي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، النقيب إبراهيم تراوري، إلى الوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة.

وأضاف البيان أن الزيارة ركزت على رفع معنويات القوات المشاركة في العمليات ضد الجماعات المسلحة، وتعزيز التنسيق بين الوحدات العسكرية، والانضباط والجاهزية العملياتية.

وخلال اجتماعاته مع المسؤولين العسكريين وشبه العسكريين والجنود والسلطات الإدارية في إقليم كويلسي، شدد رئيس الأركان على أهمية الحفاظ على تماسك قوات الدفاع والأمن، معتبرًا ذلك عاملًا أساسيًا في استعادة السيطرة على الأراضي.

ونقل البيان عن ديالو قوله: “علينا أن نوحد صفوفنا ونتحرك بشكل جماعي لتحرير هذا البلد الذي نحبه جميعًا، وسنقضي قريبًا جدًا على هؤلاء الكفار”.

كما زار قائد الجيش المستشفى العسكري في كايا، حيث التقى جنودًا أصيبوا خلال العمليات، وأعرب عن تضامن الدولة معهم، كما أشاد بجهود الطواقم الطبية العسكرية والمدنية في رعايتهم.

وتأتي الزيارة في وقت تواصل فيه قوات بوركينا فاسو عملياتها ضد الجماعات المسلحة التي تنشط في مناطق عدة من البلاد منذ سنوات، في أزمة أمنية أدت إلى نزوح ملايين الأشخاص وأثرت على مساحات واسعة من الأراضي.