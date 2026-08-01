اعتمدت بوركينا فاسو اليوم السبت، منسقًا جديدًا مقيمًا للأمم المتحدة ومنسقًا للشؤون الإنسانية، وذلك بعد أشهر من طرد واغادوغو للممثل السابق.

وقال مكتب الأمم المتحدة في واغادوغو إن نجويا تيكوم، المنسق المقيم الجديد للأمم المتحدة، قدم أمس الجمعة أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية كاراموكو جان ماري تراوري.

وأوضح المكتب، في بيان، أن تعيين المنسق الجديد يعكس التزام المنظمة الدولية بـ”دعم بوركينا فاسو في مسيرتها لتحقيق السلام والاستقرار وتحسين ظروف السكان”.

وشددت الأمم المتحدة على أن نجويا تيكوم سيتولى تنسيق أعمالها في البلاد، في توقيت تخطط فيه المنظمة وبوركينا فاسو لإطلاق إطار تعاوني جديد يقوم على ثلاثة محاور هي: التنمية، والعمل الإنساني، وتحقيق السلام.

وأكد المسؤول الأممي الجديد أنه سيؤدي مهامه بما ينسجم مع الأولويات الوطنية، متحليًا بالتواضع والاحترام المتبادل.

وتشهد العلاقة بين الأمم المتحدة وواغادوغو توترًا منذ سنوات، إذ طردت بوركينا فاسو، منذ استيلاء إبراهيم تراوري على السلطة، منسقين مقيمين للأمم المتحدة، على خلفية تقارير تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان.

وفي أغسطس 2025، طردت الحكومة البوركينية كارول فلور-سميريتشكا بعد تقرير أممي تناول انتهاكات منسوبة للجيش بحق الأطفال، وهو ما أثار غضب واغادوغو.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إنه يأسف لقرار السلطات في بوركينا فاسو تعليق عمليات المكتب في البلاد إلى أجل غير مسمى.

وكانت الحكومة قد أعلنت، قبل ذلك، تعليق عمل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أجل غير مسمى، على خلفية إصداره بيانًا صحفيًا دعا فيه السلطات إلى حماية “الفضاء المدني”.