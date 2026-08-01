قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الجمعة، إن ضربات جوية نفذتها مجموعة “فيلق إفريقيا” الروسية في مالي الشهر الماضي أسفرت عن مقتل ثمانية مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال، في إقليم موبتي وسط البلاد، معتبرة أن الهجمات كانت “عشوائية وغير قانونية”.

وذكرت المنظمة أن تحقيقًا أجرته خلص إلى أن طائرة من طراز “سوخوي سو-24”، حددها مصدران عسكريان ماليان، قصفت قرية كيرنيا في إقليم موبتي يوم 15 يونيو، ما أدى إلى مقتل زوجة زعيم القرية واثنين من أبنائه وطفل آخر، إضافة إلى أربعة رجال في سوق للماشية.

وأضافت أن التحقيق لم يجد مؤشرات على مقتل مقاتلين من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي قالت إنها تسيطر على القرية منذ ست سنوات.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الضربات لم تبدُ موجهة إلى أهداف عسكرية محددة، وهو ما قد يجعلها “غير قانونية وعشوائية”، مطالبة السلطات المالية بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عنها.

وكان “فيلق إفريقيا”، التابع لوزارة الدفاع الروسية والذي حل بدرجة كبيرة محل مجموعة فاغنر في أنشطتها بالقارة، قد نشر تسجيلات جوية عبر منصات التواصل الاجتماعي قال إنها توثق ضربة نفذها في المنطقة نفسها ضد “تجمع لجماعات إرهابية” في 15 يونيو. وقالت المنظمة إنها تمكنت من تحديد موقع التسجيلات في قرية كيرنيا.