اختار المغرب أن يربط أحد أكبر مشاريعه للبنية التحتية باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة تعكس المكانة التي توليها الرباط لقرار إدارته عام 2020 الاعتراف بسيادة المملكة على الصحراء المغربية، وهو القرار الذي لا يزال يشكل أحد أبرز مرتكزات العلاقات بين البلدين.

وأعلن المغرب إطلاق اسم “الطريق السريع دونالد ج. ترامب” على الطريق الرابط بين تزنيت والداخلة، الممتد على أكثر من 1050 كيلومترًا، بعد أن أبلغ العاهل المغربي الملك محمد السادس الرئيس الأمريكي بالقرار في رسالة مؤرخة في الثاني من يوليو/تموز، وصف فيها الاعتراف الأمريكي بالصحراء المغربية بأنه محطة مفصلية في تاريخ العلاقات الثنائية.

وقال الملك، في الرسالة، إن قرار واشنطن منح العلاقات المغربية الأمريكية “زخمًا غير مسبوق”، مضيفًا أن إطلاق اسم ترامب على الطريق يأتي تعبيرًا عن تقدير المغرب للدور الذي لعبه في تعزيز الشراكة بين البلدين. وبعد أسابيع، رد الرئيس الأمريكي عبر منصة “تروث سوشيال”، معربًا عن شكره للعاهل المغربي، وواصفًا المبادرة بأنها “شرف عظيم”، ومبديًا رغبته في زيارة المغرب والسفر على الطريق الذي يحمل اسمه.

لكن الطريق، الذي يربط شمال المملكة بجنوبها مرورًا بكلميم والعيون وصولًا إلى الداخلة، لا يمثل مشروعًا للنقل فحسب، بل يحتل موقعًا محوريًا في الرؤية المغربية لتنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز ارتباطها بباقي أنحاء البلاد، كما يشكل جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحويل الواجهة الأطلسية إلى ممر اقتصادي ولوجستي يربط أوروبا بعمقها الإفريقي.

ويأتي القرار في وقت تواصل فيه الرباط توسيع استثماراتها في الصحراء المغربية، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية لترسيخ الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها باعتبارها أساسًا لتسوية النزاع.

وتعد الولايات المتحدة أول قوة كبرى تعترف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، وهو الموقف الذي أعلنته إدارة ترامب في ديسمبر/كانون الأول 2020، واستمرت الإدارات الأمريكية اللاحقة في تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها إطارًا جادًا وذا مصداقية وواقعيًا للحل.