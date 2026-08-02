قالت مصادر محلية إن دورية مشتركة من الجيش المالي وقوات “فيلق أفريقيا” غادرت صباح الأحد مدينة بُورِم باتجاه قرية تانغارا في منطقة غاو شمالي مالي، قبل أن تتعرض أثناء عودتها لهجوم بعبوة ناسفة استهدف آلية مدرعة.

وأضافت المصادر أن الهجوم وقع في منطقة أغامهور الواقعة بين تانغارا وبوريم، وأسفر عن تدمير عربة مدرعة تابعة للدورية.

وأعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم، وفق المصادر ذاتها.

وكانت الدورية قد اتهمت، بحسب مصادر محلية، بارتكاب عمليات نهب وانتهاكات بحق مدنيين خلال وجودها في محيط قرية تانغارا، وهي اتهامات لم يصدر بشأنها تعليق فوري من السلطات المالية أو فليق أفريقيا الروسي.