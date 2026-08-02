أوقفت الشرطة في مدينة ازويرات شمال موريتانيا، الأحد، أربعة أشخاص للاشتباه في تورطهم في سرقة محجوزات من مبنى محكمة ولاية تيرس زمور، وتمكنت من استعادة أكثر من 20 هاتفا ذكيا من بين المسروقات، وفق مصادر متطابقة.

وقالت المصادر ل”صحراء ميديا”، إن اثنين من الموقوفين يُشتبه في تنفيذهما عملية السرقة، بينما يواجه الآخران شبهة إخفاء المحجوزات التي تم الاستيلاء عليها من المحكمة.

وجاءت التوقيفات بعد أيام من وقوع الحادثة، إثر تحريات باشرتها مفوضية الشرطة في ازويرات لتحديد هوية المتورطين واستعادة المحجوزات.

ومن المنتظر إحالة المشتبه بهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، في وقت تتواصل فيه التحقيقات لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.