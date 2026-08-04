قالت شركة كوسموس إنرجي الاثنين إن مشروع السلحفاة آحميم الكبرى المشترك بين موريتانيا والسنغال حافظ على وتيرة إنتاج بلغت 2.65 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الثاني من 2026، فيما أبقت الشركة على توقعاتها بشحن ما بين 32 و36 شحنة خلال العام.

وأضافت الشركة في نتائجها المالية والتشغيلية للفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو أن شركاء المشروع حمّلوا تسع شحنات من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الثاني، ليرتفع إجمالي الشحنات إلى 18.5 شحنة خلال النصف الأول من العام.

وقالت كوسموس إن حصتها الصافية من إنتاج المشروع بلغت 15.700 برميل من المكافئ النفطي يوميا، مشيرة إلى أن الشركاء يدرسون إنشاء منشأة جديدة يمكن أن تضيف ما يصل إلى ثلاثة ملايين طن سنويا إلى طاقة إنتاج الغاز.

وتواصل الشركات المشاركة العمل على مشروع GTA Phase 1+، الذي يعتمد على البنية التحتية القائمة لتوسيع استخدام الغاز الطبيعي في موريتانيا والسنغال، خصوصا في قطاع إنتاج الكهرباء.

وفي الجانب التشغيلي، قالت الشركة إنها تستهدف خفض صافي تكاليف الإنتاج لكل برميل مكافئ نفطي بأكثر من 50% مقارنة بالعام السابق، مع توقع تحقيق وفورات إضافية خلال السنوات المقبلة.

وسجلت كوسموس إنرجي صافي ربح بلغ 185 مليون دولار في الربع الثاني من 2026، بينما بلغ إجمالي إنتاجها 71.400 برميل مكافئ نفطي يوميا، بزيادة 12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.