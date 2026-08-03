وجه وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، الاثنين، إنذارا إلى شركة “آرما موريتانيا” المكلفة بخدمات النظافة في العاصمة، مطالبا إياها باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الوضع، الذي وصفه بأنه “مرفوض بشكل تام” ولا يرقى إلى الحد الأدنى من تطلعات المواطنين.

وقال الوزير، خلال اجتماع طارئ مع مسؤولي الشركة في مقر الوزارة، إن استمرار الوضع الحالي “غير مقبول تحت أي ظرف”، محملا الشركة مسؤولية الاختلالات المسجلة، وداعيا إلى تنفيذ خطة ميدانية خلال الأسابيع المقبلة لتدارك النواقص وتوفير الوسائل البشرية واللوجستية والفنية اللازمة.

وأكد ولد محمد الأمين أن السلطات ستتابع تنفيذ الخطة بشكل يومي وتقيم النتائج ميدانيا، مشددا على أنها لن تتهاون مع أي تقصير أو تأخر في الالتزام بالواجبات التعاقدية.

وأضاف أن أي إخفاق في تحقيق التحسن المطلوب ضمن الآجال المحددة سيؤدي إلى تفعيل الإجراءات القانونية والتعاقدية المنصوص عليها.