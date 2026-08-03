دعا وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، الاثنين، رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين والمزكين إلى توجيه زكواتهم عبر المجلس الأعلى للزكاة، مؤكدا أن ذلك يوفر إطارا مؤسسيا قائما على التأصيل الشرعي والحوكمة والشفافية في جمع الزكاة وتوزيعها على مستحقيها.

وقال الوزير، خلال افتتاح ندوة علمية وتحسيسية في مدينة نواذيبو حول “التحسيس والتعبئة حول تنظيم الزكاة ومسؤولية الدولة في جبايتها وصرفها”، إن مأسسة الزكاة تهدف إلى تعزيز دورها كأداة للتكافل الاجتماعي ودعم التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن المجلس الأعلى للزكاة، الذي أنشئ حديثا، تمكن من تعبئة موارد زكوية مكنت، بنهاية شهر رمضان الماضي، من تقديم مساعدات لـ397 مستفيدا، مشيرا إلى أن الزيارة الحالية تتضمن توزيع إعانات جديدة على 150 مستفيدا.

وأوضح الوزير أن الندوة، المنظمة من طرف المجلس الأعلى للزكاة بالتعاون مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، تشكل منصة للنقاش العلمي وتبادل الخبرات حول تنظيم الزكاة وتطوير آليات إدارتها، بمشاركة باحثين ومختصين يتناولون مأسسة الزكاة بين التأصيل الشرعي والبناء المؤسسي ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى للزكاة الطالب أخيار ولد مامين إن المجلس انتقل خلال العامين الماضيين من مرحلة التأسيس إلى بناء منظومة مؤسسية، من خلال تفعيل النصوص المنظمة، وتشكيل لجان متخصصة، وإعداد دليل فقهي موريتاني للزكاة، والعمل على تطوير نظام معلوماتي ودليل للإجراءات الإدارية والمالية.

ويهدف المجلس، وفق رئيسه، إلى ترسيخ منظومة حديثة لإدارة الزكاة تقوم على الكفاءة والشفافية، بما يضمن تنظيم عملية التحصيل والتوزيع.