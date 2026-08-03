أعلنت النقابة الوطنية للأطباء المقيمين رفضها استمرار ما وصفته بـ”التأخير غير المبرر” في صرف منح الأشهر الستة الأخيرة للأطباء المقيمين الموفدين إلى الخارج، ملوحة بالإضراب الشامل إذا لم تُحل القضية.

وقالت النقابة، في بيان مساء الأحد، إن الأطباء المعنيين غادروا إلى الخارج على نفقتهم الخاصة، بناءً على ضمانات رسمية بصرف المنحة، مؤكدة أنهم ما كانوا ليلتحقوا بالتدريب الخارجي لولا تلك الضمانات.

وطالبت النقابة وزارة الصحة بتوضيح عاجل بشأن مصير المنحة، مؤكدة أنها لن تتنازل عن هذا الحق، وتحتفظ بكافة خياراتها النضالية.

وأضافت أن تلك الخيارات تشمل تنظيم وقفات احتجاجية داخل البلاد وخارجها، والعودة الجماعية للأطباء المقيمين الموفدين إلى الخارج، وصولًا إلى الإضراب الشامل، إذا استمر تأخر صرف المنحة دون حل لمدة شهر، أو في حال انقطاعها دون مبرر.