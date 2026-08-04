أعلن الجيش المالي أن قواته، بدعم من شركائها، دمرت شاحنة قال إنها كانت تنقل معدات لوجستية لصالح جماعات مسلحة، في منطقة أرش هندا، على بعد نحو 80 كيلومترًا شمال غربي تمبكتو.

وأضاف الجيش، في بيان، أن الشاحنة رُصدت خلال عمليات مراقبة ضمن عملية “دوغوكولوكو”، قبل استهدافها وتدميرها بالكامل، مشيرًا إلى “تحييد” من كانوا على متنها.

وفي منطقة سوريبوغو، قال الجيش إنه استهدف أيضًا موقعًا وصفه بأنه قاعدة لجماعة مسلحة في غابة فينا، وذلك بعد التحقق من معلومات استخباراتية.

وأوضح البيان أن عمليات التمشيط والاستطلاع لا تزال مستمرة في المنطقة لتأمينها وتقييم نتائج العملية، مؤكداً مواصلة العمليات العسكرية في أنحاء البلاد.