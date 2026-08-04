أكدت الحكومة الكاميرونية أن الرئيس بول بيا ما زال على قيد الحياة ويمارس مهامه، نافية وجود أي شغور في منصب الرئاسة، وذلك في أول تصريح رسمي لمسؤول حكومي منذ غياب الرئيس عن الظهور العلني.

وقال وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة رينيه إيمانويل سادي، في تصريحات لإذاعة فرنسا الدولية، إن المجلس الدستوري لم يصدر أي قرار بإعلان شغور منصب الرئاسة، مشددًا على أن بيا لم يستقل من منصبه.

وأضاف سادي أنه لا يستطيع تحديد مكان وجود الرئيس أو موعد عودته، لكنه أكد أنه سيعود “قريبًا”.

ويأتي التصريح الحكومي بعد أسابيع من غياب بول بيا، البالغ من العمر 93 عامًا، عن المشهد العام، عقب مغادرته الكاميرون في السابع من يونيو/حزيران الماضي إلى أوروبا في زيارة وصفتها السلطات بأنها خاصة.

ويعد بيا، الذي يحكم الكاميرون منذ عام 1982، أكبر رؤساء الدول سنًا في العالم، وقد أثار غيابه الطويل عن الظهور تساؤلات في الأوساط السياسية، في وقت تطالب فيه شخصيات من المعارضة بإعلان شغور المنصب.