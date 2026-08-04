أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، تعيين مستشار برئاسة الجمهورية، إلى جانب تعيينات جديدة في ديوان الوزير الأول ورئيس للمجلس الوطني للتنظيم.

وبموجب مرسوم صادر اليوم، عينت الرئاسة الطالب ولد سيد أحمد مستشارًا برئاسة الجمهورية.

كما شملت التعيينات في ديوان الوزير الأول أحمد ولد محمدو مكلفًا بمهمة، وآمات بنت أونن مستشارة مكلفة بحقوق الإنسان، ومولاي عبد المؤمن ولد مولاي عبد الله مستشارًا مكلفًا بالوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة.

وكذلك، بموجب قرار صادر اليوم، عينت الرئاسة سيد أحمد ولد الرايس رئيسًا للمجلس الوطني للتنظيم.