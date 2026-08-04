Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الثلاثاء, 4 أغسطس
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
النسخة الفرنسية
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel
chinguitel

Mauritel

موريتانيا.. تعيينات جديدة في الرئاسة وديوان الوزير الأول

محمد الهادي
واجهة القصر الرئاسي - نواكشوط

أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، تعيين مستشار برئاسة الجمهورية، إلى جانب تعيينات جديدة في ديوان الوزير الأول ورئيس للمجلس الوطني للتنظيم.

وبموجب مرسوم صادر اليوم، عينت الرئاسة الطالب ولد سيد أحمد مستشارًا برئاسة الجمهورية.

كما شملت التعيينات في ديوان الوزير الأول أحمد ولد محمدو مكلفًا بمهمة، وآمات بنت أونن مستشارة مكلفة بحقوق الإنسان، ومولاي عبد المؤمن ولد مولاي عبد الله مستشارًا مكلفًا بالوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة.

وكذلك، بموجب قرار صادر اليوم، عينت الرئاسة سيد أحمد ولد الرايس رئيسًا للمجلس الوطني للتنظيم.

Mauritel

chinguitel
شاركها.

المقالات ذات الصلة