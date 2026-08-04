قال المجلس الأعلى للفتوى والمظالم في موريتانيا إن نشر صور ومقاطع فيديو تتضمن التبرج أو إظهار مفاتن النساء أو تصوير ممارسات حميمية بين الأزواج أمام الكاميرات ونشرها للعامة “محرّم”، مؤكدا أن الأموال المتحصلة من هذه الممارسات تعد من “الكسب المحرم”.

وأوضح المجلس، في فتوى نشرها ضمن مجلته “منارة الفتوى”، أن نشر صور النساء المتبرجات والمقاطع المرئية التي تتضمن إظهارا للزينة يعد “انتهاكا للحرمات” و”دعوة إلى الفحش وتشجيعا على الانحلال”، مستندا إلى نصوص دينية تحث على الستر وغض البصر.

وأضافت الفتوى أن الحكم لا يختلف إذا كان الأشخاص الظاهرون في هذه المقاطع زوجين، موضحة أن العلاقة الزوجية الخاصة لا يجوز إظهارها أمام الآخرين أو تصويرها ونشرها عبر المنصات المفتوحة.

وقال المجلس إن ممارسة الزوجين لمثل هذه الأفعال أمام الكاميرات ونشرها للعموم تعد أمرا محرما ومنافيا للمروءة، مشيرا إلى أن الشريعة أوجبت ستر خصوصيات الحياة الزوجية وعدم إفشائها.

كما اعتبر أن الأموال التي يتم الحصول عليها مقابل هذه التصرفات محرمة، باعتبارها ناتجة عن أفعال وصفها المجلس بالمخالفة للشرع، داعيا من يقومون بها إلى التوقف والتوبة.

ودعا المجلس الجهات المسؤولة عن حماية المجتمع إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ما وصفه بالممارسات الضارة بالدين والأخلاق، خاصة بين فئة الشباب.