قالت مؤسسة أشغال صيانة الطرق إن تأثر أجزاء من الأرضيات والمناطق المحاذية للجسر المائي بقرية اتويجكجيت على طريق الأمل لا يعني تضرر الجسر أو فشل المشروع، موضحة أن الأشغال الأساسية للمنشأة اكتملت، فيما كانت أعمال المعالجة والتقوية والتجهيزات النهائية لا تزال جارية.

وأضافت المؤسسة، في توضيح نشرته الأحد، أن الصور والتعليقات المتداولة على مواقع إلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تتعلق بأجزاء من محيط الجسر كانت ضمن الأشغال النهائية المبرمجة للمشروع، ولا تعكس مراحل التنفيذ كاملة.

وأوضحت أن الجسر فُتح أمام حركة السير بعد اكتمال أشغاله الأساسية، استجابة للحاجة إلى تسهيل العبور في المنطقة، خصوصا خلال فترة الأمطار التي تزيد من صعوبة التنقل حول المنشأة.

وأشارت إلى أن أعمال تقوية ومعالجة الأرضيات والدعامات والمناطق المحاذية للجسر كانت مستمرة، نظرا إلى هشاشة التربة في المنطقة وتأثرها بمياه الأمطار، إلى جانب استكمال علامات السلامة والإنارة والخطوط وغيرها من التجهيزات.

وقالت المؤسسة إن ظهور تأثر مؤقت في بعض أجزاء الأرضية المحيطة بالمنشأة لا ينبغي أن يُفهم على أنه تضرر للجسر، محذرة من تقييم منشأة لا تزال أشغالها قيد الاستكمال استنادا إلى صور مقتطعة من مرحلة واحدة من مراحل التنفيذ.