أفادت مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية أن كميات من الأمطار تساقطت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على مناطق في ولايات تكانت وآدرار وكيدي ماغا، وذلك على النحو التالي:

تكانت:

المجرية:

لتفتار 40 مم

آمريشه 28 مم

لمكيطع 15 مم

اكويده 12 مم

اجوينكي 09 مم

انبيكه 08 مم

المجريه 07 مم

المشرع 07 مم

آدرار:

أوجفت:

أنتيركنت 03 مم

كيديماغا:

غابو:

أشليخه 44 مم

آرشان 35 مم

الملكه 34 مم

واد انعاج 30 مم

ارقاو 27مم

المسلم1، 26 مم

مدن لغلال 25 مم

جكنتورو 25 مم

اهل عيسى بابه 25 مم

أحسي أعمر 22 مم

بعته 20 مم

الشيه1، 20 مم

كليله 16 مم

صبو البيظان 15 مم

بكو جامى 13مم

كمو 12 مم

كنكو 05 مم

اهل سكابه 03 مم

ومبو:

الطبال1، 30 مم

الطبال2، 28 مم

تاقوتلا 24 مم

جاريبه 20 مم

صانيى جيري 20 مم

بوسيابه 20 مم

عـــر 18 مم

ول الرامي تادريصه 18 مم

ومبو 12 مم

آكوينيت 11 مم

ويند سون 11 مم

أنخيله1، 10 مم

بوكربه 10 مم

أجار 08 مم