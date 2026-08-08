أطلقت السلطات الموريتانية يوم السبت في مدينة سيلبابي فعالية «موسم ثقافة الضفة»، ضمن النسخة الثانية من برنامج «وطني… وجهتي» للسياحة الداخلية.

وأشرفت وزيرة التجارة والسياحة زينب بنت أحمدناه على الفعالية بحضور وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الحسين ولد مدو ووالي كيدي ماغه دحمان ولد بيروك.

وقالت الوزيرة إن الفعالية تتضمن أنشطة للتعريف بالمواقع السياحية والتراثية في الولاية، إلى جانب دعم الخدمات والأنشطة المرتبطة بالسياحة.

وتضمّن البرنامج معرضا للصناعات التقليدية والمنتجات الزراعية والأطباق المحلية، إضافة إلى عروض للفنون والثقافة في الولاية.

كما جرى خلال الفعالية توزيع إفادات على عدد من المشاركين في دورات تدريبية في مجالات السياحة والفندقة والطبخ.