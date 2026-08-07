سلّمت شركة كينروس تازيازت موريتانيا المحدودة ش.م رسميًا إلى بلدية بنشاب سوقًا متكاملًا ومسلخة عصرية، وهما مشروعان تنمويان أُنجزا بتمويل من صندوق تازيازت. ويأتي هذان المشروعان استجابةً للأولويات التي تم تحديدها بالتشاور مع السلطات المحلية، بهدف تعزيز البنية التحتية والخدمات الداعمة للتنمية الاقتصادية في البلدية.

وجرت مراسم التسليم بحضور والي ولاية إينشيري، السيد مولاي إدريس ولد ساس ولد اكيك، ورئيس جهة إينشيري، وحاكم وعمدة بنشاب، ونائب مقاطعة بنشاب، إلى جانب عدد من الشركاء والفاعلين المحليين. ومثّل كينروس تازيازت وفد ترأسه السيد باب صاليحي، نائب رئيس العلاقات الخارجية، مرفوقًا بالسيدة حبصتو بال، مديرة العلاقات المجتمعية، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الشركة.

ويجسد هذان المشروعان التزام كينروس تازيازت بدعم التنمية في بلدية بنشاب وولاية إينشيري، من خلال إنجاز بنية تحتية مستدامة تستجيب لاحتياجات السكان وتسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية. كما سيساهم السوق المتكامل والمسلخة العصرية في تنظيم الأنشطة التجارية، وتعزيز معايير النظافة والسلامة، والارتقاء بظروف العمل والخدمات.

ويمتد السوق المتكامل على مساحة تقارب 1,000 متر مربع، ويضم 21 محلًا تجاريًا، وسقيفة مركزية تتسع لـ 40 نقطة بيع، إلى جانب مرافق صحية. وقد صُمم ليكون مركزًا رئيسيًا للنشاط التجاري في بنشاب، بما يوفر بيئة عملية ومنظمة للتجار والزوار، ويسهم في تنشيط الحركة التجارية ودعم التنمية المستدامة في البلدية.

أما المسلخة العصرية، فقد أُنشئت على مساحة تقارب 900 متر مربع، بهدف تنظيم وتطوير أنشطة الذبح وتوزيع اللحوم في البلدية. وتضم منشأةً مغطاة للذبح بمساحة 200 متر مربع، وخزانًا للمياه بسعة 20 مترًا مكعبًا، ومرافق صحية، ومكتبًا، إلى جانب عدد من المرافق المساندة اللازمة للتشغيل. ومن المتوقع أن تسهم هذه المنشأة في تعزيز معايير النظافة، وتحسين ظروف عمل العاملين في القطاع، والارتقاء بكفاءة إدارة أنشطة الذبح داخل البلدية.

وقال السيد باب صاليحي، نائب رئيس العلاقات الخارجية، خلال حفل التسليم:

“إن تسليم هاتين المنشأتين إلى بلدية بنشاب يجسد التزامنا بدعم المشاريع التي تستجيب مباشرةً لأولويات المجتمعات المحلية. وسيساهم السوق المتكامل والمسلخة العصرية في تنشيط الحركة الاقتصادية، وتحسين ظروف عمل التجار، والارتقاء بالخدمات المقدمة للسكان. ومن خلال صندوق تازيازت، نواصل العمل عن كثب مع شركائنا والجهات المحلية لدعم مبادرات عملية ومستدامة تُسهم في تنمية بلدية بنشاب وولاية إينشيري، وتعزيز رفاه المجتمعات المحلية.”