كشفت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، عن تراجع معدل الفقر النقدي في البلاد إلى 25.7% عام 2025، مقابل 28.2% عام 2019، مشيرة إلى ارتفاع متوسط النفقات السنوية للأسر بنسبة 22.6% خلال الفترة نفسها، وفق نتائج أولية للمسح الدائم حول الظروف المعيشية للأسر، عُرضت خلال اجتماع مجلس الوزراء.

وأوضحت الحكومة أن متوسط الإنفاق السنوي للأسر ارتفع من 189,455 أوقية عام 2019 إلى 232,204 أوقية عام 2025، رغم تأثيرات التضخم، معتبرة أن ذلك يعكس تحسنا في القدرة الشرائية للأسر.

وأظهرت نتائج المسح تراجعا في مؤشرات الفقر بين الفئات الأكثر هشاشة، إذ انخفض عمق الفقر على المستوى الوطني من 7.6% إلى 6.4%، كما تراجع معدل انتشار الفقر المدقع من 12.8% إلى 11.2% خلال الفترة ذاتها.

وقالت الحكومة إن الفقر النقدي لا يزال يتركز أساسا في المناطق الريفية، مع امتداد محدود إلى المناطق الحضرية المحيطة، مضيفة أن انخفاضه بين عامي 2019 و2025 يعود بشكل رئيسي إلى تحسن مستويات دخل الأسر، فيما كان لآليات التوزيع دور مكمل.

وأضافت أن النمو الاقتصادي ساهم في خفض معدل الفقر بمقدار نقطتين مئويتين، أي نحو 82% من إجمالي الانخفاض المسجل، الذي بلغ 2.5 نقطة مئوية، بما يعكس تحسنا عاما في مستويات معيشة الأسر.

وأكدت الحكومة أن هذه النتائج الأولية للمسح الدائم حول الظروف المعيشية للأسر لعام 2025 تعكس استمرار مسار تحسن ظروف المعيشة، بدعم من التقدم المسجل في مجالات التعليم والصحة والولوج إلى الخدمات الأساسية والبنية التحتية.