مجلس الوزراء الموريتاني، خلال اجتماعه، إجراءات خصوصية شملت تعيين مسؤولين في عدد من القطاعات الحكومية، من بينها وزارات الشباب والتشغيل، والتكوين المهني، والشؤون الاقتصادية، والمالية، والتحول الرقمي، والثقافة، والبيئة.

وشملت التعيينات تعيين أعل الشيخ سيدي محمد سيدنا مكلفا بمهمة في ديوان وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، وهو حاصل على شهادة الماستر في المحاسبة والتدقيق.

وفي وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، عُيّن سيد أحمد ولد إيُّوه مديرا للمعهد الوطني العالي للتعليم التقني، بعد أن شغل سابقا منصب مدير المركز العالي للتعليم الفني، كما عُيّن معيّه إسيدو أبي مديرا مساعدا للمعهد، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في الطاقة.

وفي وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، عُيّن عبد القادر ولد الداده مكلفا بمهمة بديوان الوزير، بعد أن شغل منصب المدير العام للوصاية المالية بوزارة المالية.

كما شملت التعيينات في وزارة المالية تعيين الطيب صو وعبد المالك سيدي محمد مكلفين بمهمة بديوان الوزير، وتعيين محمد يسلم الفلالي مديرا عاما للوصاية المالية، بعد أن كان مكلفا بمهمة في وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وفي وزارة الوظيفة العمومية والعمل، عُيّن محمد عبد الرحمن محمد أحمد مستشارا مكلفا بالتعاون في ديوان الوزير.

كما تضمنت الإجراءات تعيين عدد من المسؤولين في وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، من بينهم محمد عبد الله الشريف، والشيخ التراد ولد الداه، والحسن ولد سيد أحمد مكلفين بمهمة، إضافة إلى تعيين سيلي سوماري مستشارا مكلفا بالمتابعة والتقييم، ومختار ساخو مديرا للابتكار، وسالم يحي معطل مديرا للاستراتيجيات والتعاون.

وشملت التعيينات أيضا وزارة التجارة والسياحة، حيث عُيّنت الناجية محفوظ احميد مكلفة بمهمة في ديوان الوزير، ووزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، التي عُيّن فيها عبدول أحمد ديكو وأبو بكر محمد الكريم مكلفين بمهمة، إضافة إلى تعيين عبد الباقي ولد محمد مديرا للمعهد الوطني للفنون.

وفي وزارة البيئة والتنمية المستدامة، عُيّن الدكتور محمد الملقب إبراهيم ولد مسعود ولد بلخير مكلفا بمهمة في ديوان الوزير.