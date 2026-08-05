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قوى الإنقاذ ينتخب محمد بوي الشيخ محمد فاضل رئيسا دوريا

صحراء ميديا
النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل
النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل

انتخب تحالف قوى الإنقاذ، اليوم الأربعاء، النائب البرلماني محمد بوي الشيخ محمد فاضل رئيسًا دوريًا للتحالف، خلفًا للمكتب السابق الذي انتهت مأموريته، وفق ما أعلن التحالف.

وجاء انتخاب الشيخ محمد فاضل خلال اجتماع لمكتب الرؤساء خُصص لتقييم أداء القيادة المنتهية ولايتها وأعضاء مكتبها، قبل اختيار قيادة جديدة وفق الإجراءات الداخلية المعتمدة.

كما انتخب المكتب النائب خالدو دلو نائبًا أول لرئيس التحالف.

وقال التحالف إن تجديد هيئته القيادية يندرج ضمن مسار مواصلة العمل وتعزيز أداء مؤسساته خلال المرحلة المقبلة.

وتأسس قوى الإنقاذ الشهر الماضي ويضم أحزاب العمران والتغيير الجاد وتجديد الحركة الديمقراطية، إلى جانب النائب محمد الأمين سيدي مولود، وخالي ممادو جالو، ومحمد بوي الشيخ محمد فاضل، وحركة “كفانا”.

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