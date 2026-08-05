أطلقت الشركة الوطنية للماء، خدماتها الرقمية الجديدة بعد ربطها بالبوابة الوطنية للخدمات العمومية “خدماتي”، في خطوة قالت إنها تستهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتمكين المواطنين من الولوج إلى خدمات الشركة إلكترونيا.

ويتيح المشروع لزبناء الشركة الاستفادة من باقة من الخدمات الرقمية عبر بوابة “خدماتي”، بما يختصر آجال الحصول على الخدمات، ويعزز سهولة الولوج إليها، ويحد من الإجراءات التقليدية، في إطار توجه الدولة نحو رقمنة المرافق العمومية.

ويأتي إطلاق هذه الخدمات ـ حسب ما أعلن عنه ـ ضمن برنامج حكومي يهدف إلى تسريع التحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات العمومية، والارتقاء بتجربة المستخدم، من خلال اعتماد حلول رقمية حديثة تواكب متطلبات الإدارة العصرية.

ويجسد المشروع ثمرة تعاون بين وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، الهادف إلى دعم مسار الرقمنة في موريتانيا، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في تقريب الإدارة من المواطنين وتعزيز كفاءة المرفق العمومي.