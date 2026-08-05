سجلت مقاييس المطر خلال الـ24 ساعة الماضية ، تساقطات مطرية على مناطق متفرقة في أربع ولايات من البلاد، شملت لعصابه، وكوركول، لبراكنة وتكانت حسب ما أفادت به مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وذلك على النحو التالي:

* لعصابه :

* مقاطعة بومديد:

الكمبه 30 ملم

الطارف 30 ملم

لكديم 06 ملم

لمنيكعه 40 ملم

* مقاطعة كنكوصه :

الرومده 60 ملم

أبلاجميل 55 ملم

لهميكيه 35 ملم

أهل عيدود 35 ملم

بوسريويل 25 ملم

أهل اعيمر 13 ملم

* مقاطعة باركيول:

القبره 22 ملم

راية اهل بوسيف 20 ملم

أكركل 15 ملم

باركيول 06 ملم

* مقاطعة كرو:

انتاكات 13 ملم

كرو 08 ملم

زمزم 05 ملم

* كوركول :

* مقاطعة كيهيدي :

تجمع العطف 19 ملم

جول 18 ملم

تفندي سيفي 10 ملم

آمبول 09 ملم

نيرى الو 09 ملم

كيهيدي 05 ملم

سيفه 04 ملم

* مقاطعة لكصيبه :

مفتاح الخير 08 ملم

لكريكل 05 ملم

السيال كبابي 02 ملم

لكصيبه 01 ملم

* لبراكنه :

* مقاطعة أمبان :

أدباي الحجاج 35 ملم

سوريمالي 25 ملم

فوندو 24 ملم

ويندينغ 23 ملم

انيابينا 21 ملم

امبيديعه 20 ملم

لمبغدد 20 ملم

لبير 17 ملم

امباني 15 ملم

ليوى 10 ملم

* مقاطعة مال :

كمكمه 35 ملم

أمبيدان 15 ملم

ول بوكصيص 14 ملم

الكرباله 07 ملم

أصليلحيه 07 ملم

أكراع لبخانيس 07 ملم

مال 06 ملم

أمبرمص 06 ملم

* مقاطعة مكطع لحجار :

أقليك أهل محمد الغيث 35 ملم

أخليك مرزوك 07 ملم

أدنيبيه 05 ملم

جونابه 04 ملم

* مقاطعة بابابي :

لمريكعه 10 ملم

عبدلا جيري 07 ملم

بابابي 03 ملم

* تكانت :

* مقاطعة المجرية :

السدود 75 ملم

اكنيكر 35 منم

المجريه 08 ملم

انبيكه 04 ملم

* مقاطعة تجكجة :

تنتملل 25 ملم

القبه 14 ملم

أوران 12 ملم

واد الخير 10 ملم

* مقاطعة تيشيت

اكشيت 50 ملم

لخشب 03 ملم