أظهر التقرير السنوي للبنك المركزي الموريتاني لعام 2025 ارتفاع معدل البطالة في موريتانيا إلى 13.12% خلال الربع الرابع من العام، مقارنة مع 12.29% في الفترة نفسها من عام 2024، بالتزامن مع تراجع معدل التشغيل إلى 43.45% من 44.37% قبل عام، بينما ظل قطاع الخدمات يستحوذ على أكبر حصة من العمالة في البلاد.

وقدر التقرير عدد سكان موريتانيا في عام 2025 بنحو 5.18 مليون نسمة، يشكل السكان في سن العمل، بين 14 و64 عاما، 56.68% منهم، فيما يمثل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و35 عاما 36.92% من إجمالي السكان، بمتوسط عمر يبلغ 31 عاما، مع تمركز 58.75% من السكان في سن العمل بالمناطق الحضرية.

وأظهرت بيانات سوق العمل استمرار التفاوت بين الجنسين والفئات العمرية، إذ بلغ معدل التوظيف 60.20% بين الرجال مقابل 30.21% بين النساء، فيما وصلت البطالة بين النساء إلى 21.29%، مقارنة بالمعدل الوطني البالغ 13.12%. كما سجلت البطالة بين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و35 عاما، 22.17%، في حين بلغ معدل التوظيف لهذه الفئة 32.46%، مقابل 63.99% للفئة العمرية بين 36 و64 عاما.

وأشار التقرير إلى تفاوت أوضاع التشغيل بين المناطق الحضرية والريفية، إذ انخفض معدل التشغيل في المدن إلى 43.15% خلال الربع الرابع من عام 2025، مقارنة مع 46.60% قبل عام، بينما ارتفع في المناطق الريفية إلى 43.87% من 41.31%.

وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية، استحوذ قطاع التجارة والخدمات على 51.50% من إجمالي العاملين خلال الربع الرابع من عام 2025، رغم تراجعه مقارنة مع 62.27% قبل عام. وفي المقابل، ارتفعت مساهمة القطاع الثانوي إلى 24.03% من 16.28% مدفوعة بنمو الصناعات الغذائية والتحويلية، بينما بلغت حصة القطاع الأولي، الذي يضم الزراعة والثروة الحيوانية والصيد، 24.47% من إجمالي العمالة.

وأضاف التقرير أن الاستراتيجية الحكومية للفترة 2025-2030 تستهدف تعزيز خلق فرص العمل من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وتنشيط ريادة الأعمال، وتسريع التحول الهيكلي للاقتصاد، إلى جانب تطوير حوكمة سياسات التشغيل عبر رقمنة الخدمات وتعزيز نظم معلومات سوق العمل.