قال وزير الشؤون الاقتصادية في موريتانيا، عبد الله ولد الشيخ سيديا، إن المسح الدائم حول الظروف المعيشية للأسر أظهر تحسنًا في مؤشرات الولوج إلى الخدمات الصحية.

وأوضح الوزير في تصريح نقلته الوكالة الموريتانية للأنباء، أن نسبة المستفيدين من الرعاية الصحية المقدمة من الكوادر الصحية ارتفعت من 68% عام 2019 إلى 86% عام 2025.

وأضاف أن نسبة الأسر التي لا تتجاوز المسافة بينها وبين مؤسسة صحية ثلاثين دقيقة، ارتفعت من 51% إلى 64%.

وأكد الوزير أن نتائج المسح أظهرت كذلك تراجع معدل الفقر النقدي من 28% عام 2019 إلى 25% عام 2025، فيما انخفض مؤشر الفقر متعدد الأبعاد من 60% إلى 56% خلال الفترة نفسها.