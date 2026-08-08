كرمت سيدة موريتانيا الأولى، مريم محمد فاضل، البارحة؛ الطلبة المتفوقين في الامتحانات الوطنية للعام الدراسي 2025-2026.

وقالت خلال الحفل، الذي احتضنه القصر الرئاسي وسط العاصمة نواكشوط، إن هذه المناسبة لها دلالات ومقاصد “مهمة”.

وأضافت أن أول هذه المقاصد يتمثل في الاحتفاء بأبناء وبنات موريتانيا المتميزين، الذين “أظهروا الجدية والاجتهاد والمثابرة، وحققوا نتائج مشرّفة ومتميزة”، حسب قولها.

وثمّنت جهود طواقم التدريس والتأطير، مشيدة بما بذلوه في سبيل الارتقاء بمستوى التحصيل العلمي، إلى جانب تقدير الإصلاحات المهمة التي نفذها قطاع التعليم.