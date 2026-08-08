قال الجيش المالي يوم السبت إن قواته نفذت ضربات جوية على أربعة تجمعات لمقاتلين تابعين لتحالف جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وجبهة تحرير أزواد شمال غربي كيدال، ما أسفر، وفقا للجيش، عن مقتل عدد من المسلحين وتدمير معدات عسكرية.

وأضافت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية أن الضربات جاءت بعد رصد أربعة مواقع لتجمع المسلحين شمال غربي مدينة كيدال، وذلك غداة استهداف تجمعات أخرى تابعة للتحالف في مناطق بولكيسي وكيدال وتيساليت.

وقال الجيش إن قواته الجوية نفذت الضربات بعد تحليل المعلومات الاستخباراتية والتأكد من الأهداف، مضيفا أن عمليات المراقبة مستمرة في المناطق المستهدفة لتقييم نتائج الضربات ورصد أي تحركات جديدة.

وتنشط جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، المرتبطة بتنظيم القاعدة، في مناطق واسعة من مالي ومنطقة الساحل، بينما تنشط جبهة تحرير أزواد، وهي تحالف من جماعات انفصالية مسلحة، في شمال مالي.