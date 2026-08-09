ُقتل ما لا يقل عن 10 جنود ماليين، الأحد، في هجوم استهدف معسكراً للجيش في مدينة سان بوسط مالي، في هجوم أعلن تنظيم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبط بتنظيم القاعدة مسؤوليته عنه، بحسب مصادر أمنية ومحلية.

وقالت مصادر محلية إن القوات المسلحة المالية تكبدت خسائر في الهجوم، من دون تحديد عدد القتلى، فيما أفاد مصدر محلي بأن القوات استعادت السيطرة على المعسكر. وقال المصدر: «هناك خسائر في صفوف قواتنا، لكن التقييمات ما زالت جارية. رجالنا استعادوا السيطرة».

وأفاد سكان بسماع انفجارات وإطلاق نار كثيف ومتواصل منذ نحو الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي، قبل أن يعود الهدوء إلى المدينة.

وقال الجيش المالي في بيان إن قواته تعرضت في الساعة 5:30 صباحاً لـ«محاولة هجوم» على موقع تابع للقوات المسلحة المالية في سان، وإنها «ردت بقوة» و«أحبطت المحاولة»، مضيفاً أن الوضع «تحت السيطرة».

وأعلن تنظيم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، في بيان، مسؤوليته عن الهجوم، وقال إنه سيطر «بالكامل» على ثكنة للجيش المالي في مدينة سان بمنطقة سيغو، في حين لم يتسن التحقق بشكل مستقل من هذا الادعاء.

ويأتي الهجوم بعد مقتل ما لا يقل عن 50 جندياً مالياً في 18 يوليو، عندما تعرضت قافلة للجيش لهجوم في شمال البلاد شنته جماعة نصرة الإسلام والمسلمين ومقاتلون من جبهة تحرير أزواد، في واحدة من أكثر الهجمات دموية التي تعرض لها الجيش المالي منذ اندلاع الصراع في البلاد