روصو: صحراء ميديا

تسببت الأمطار الأخيرة في ولاية اترارزة جنوب موريتانيا في تعطيل حصاد الأرز في مزارع بمقاطعتي انتيكان واركيز، بعدما غمرت المياه أجزاء من الحقول وحالت دون وصول الحاصدات والآليات الزراعية إليها، بحسب ما أفاد به مراسل صحراء ميديا في روصو.

وقال مزارعون في بلدية شمامة بمقاطعة انتيكان إن مردود الأرز تراجع في بعض المساحات من خمسة إلى ستة أطنان للهكتار إلى نحو طنين أو أقل، معربين عن مخاوفهم من تفاقم الخسائر إذا استمرت الأمطار.

وتبلغ المساحات المزروعة بالأرز في مقاطعة انتيكان نحو 16594 هكتارا، غمرت مياه الأمطار أجزاء واسعة منها، كما قطعت المياه الطرق المؤدية إلى بعض ممرات الحقول، ما أعاق وصول الآليات والحاصدات.

وفي مقاطعة اركيز، لم تتمكن الحاصدات بعد من الوصول إلى أكثر من 600 هكتار من أصل 5361 هكتارا مزروعة بالأرز، بسبب استمرار تأثيرات الأمطار.

وعزا مسؤولون في المصالح الجهوية لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية في اترارزة تأخر الحصاد في بعض المناطق إلى عدم التزام عدد من المزارعين بالآجال المحددة والمراحل المقررة للعملية الزراعية، مشيرين إلى أن بعض الحقول تقع في مناطق منخفضة تجعلها أكثر عرضة لتجمع المياه والسيول.

ويخشى المزارعون من أن يؤدي استمرار الأمطار إلى زيادة صعوبة دخول الآليات إلى الحقول، ما قد يؤخر استكمال الحصاد ويزيد من حجم الخسائر في المحصول.