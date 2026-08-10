أطلقت سلطة تنظيم النقل الطرقي، امس الأحد، حملة وطنية للتحسيس بالسلامة الطرقية، تحت شعار: «أرواحنا أمانة.. السلامة الطرقية مسؤولية الجميع».

وتهدف الحملة ـ حسب ما اعلن عنه ـ إلى تعزيز الوعي بمخاطر حوادث المرور وترسيخ ثقافة القيادة الآمنة، خاصة خلال موسم الخريف الذي يشهد ارتفاعا في حركة التنقل بين المدن والمناطق الداخلية.

وتتضمن الحملة توعية السائقين ومستخدمي الطرق بأهمية احترام السرعة المحددة وإشارات المرور، واستخدام حزام الأمان، والتأكد من توفر وسائل السلامة، فضلا عن التحذير من السلوكيات التي تهدد حياة الأشخاص وممتلكاتهم.

وقال سلطة النقل إنها سخرت فرقا ميدانية متنقلة مجهزة بوسائل صوتية لبث رسائل توعوية بمختلف اللغات الوطنية، على أن تجوب مختلف ولايات الوطن، إلى جانب فرق تحسيسية عند المداخل الرئيسية للعاصمة لتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية وتقديم النصائح للسائقين.