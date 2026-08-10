أطلقت موريتانيا يوم الاثنين في مدينة نواذيبو عملية المصادقة على المرحلة الثانية من المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران للمدينة، بالتزامن مع برنامج حكومي لتنميتها تبلغ قيمته أكثر من 40 مليار أوقية جديدة.

وأشرفت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي الناها بنت حمدي ولد مكناس على افتتاح ورشة المصادقة، بحضور وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية يعقوب ولد سالم فال، ورئيس سلطة منطقة نواذيبو الحرة جاكانا إساقا، ووالي داخلت نواذيبو اطفيلة بنت حادن.

وقالت الوزيرة إن المخطط يهدف إلى تنظيم التوسع العمراني في نواذيبو ووضع إطار للتنمية الحضرية واستغلال العقار، بما يتلاءم مع الاستثمارات المتوقعة في المدينة.

وأضافت أن المخطط لا يقتصر على تنظيم العمران، بل يشمل أيضا جوانب مرتبطة بالتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي وحماية البيئة والموارد الطبيعية والتكيف مع آثار التغير المناخي.

وكانت الحكومة قد صادقت في 28 يوليو تموز على برنامج لتنمية مدينة نواذيبو، بغلاف مالي يتجاوز 40 مليار أوقية جديدة.