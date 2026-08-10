أُفرج عن 35 موريتانيا أوقفوا الأسبوع الماضي في مدينة كاتي المالية أثناء عودتهم برا من كوت ديفوار إلى موريتانيا، بعد تحرك دبلوماسي وأمني موريتاني، بحسب ما نقلته صحراء ميديا عن مصدر دبلوماسي موريتاني.

وقال المصدر إن 18 منهم أُفرج عنهم يوم الجمعة، فيما أُطلق سراح 17 آخرين يوم الاثنين، وتسلمهم القائم بالأعمال في السفارة الموريتانية في باماكو، وهم حاليا في مكان آمن.

وأضاف أن وزارة الخارجية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قادت جهودا وحراكا دبلوماسيا مكثفا للإفراج عن الموقوفين.

وأشار المصدر إلى أن السلطات الموريتانية ستعمل على إخراجهم من مالي وفق ترتيبات خاصة، نظرا للاضطرابات الأمنية والتوتر في البلاد.