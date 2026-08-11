سجلت موريتانيا خلال شهر يوليو الماضي (2026) درجات حرارة قياسية، لتكون بذلك ضمن عشر دول في منطقة الساحل الصحراوي شهدت أكثر أشهر يوليو حرارة على الإطلاق، وفق تحليل لبيانات برنامج «كوبرنيكوس» الأوروبي.

وأظهر التحليل، الذي استند إلى مليارات نقاط البيانات المناخية، أن نحو 400 مليون شخص في إفريقيا، معظمهم في منطقة الساحل، عاشوا خلال يوليو درجات حرارة قياسية، شملت موريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو غربا، وصولا إلى السودان وكينيا وإثيوبيا شرقا.

وتعد منطقة الساحل من المناطق الأكثر عرضة لتداعيات ارتفاع درجات الحرارة، إذ شهدت دول عدة فيها ارتفاعات ملحوظة مقارنة بالمعدلات المعتادة لشهر يوليو.

ويأتي تسجيل درجات الحرارة القياسية في موريتانيا ضمن موجة حر واسعة شهدتها مناطق مختلفة من العالم خلال يوليو 2026، الذي سجلت خلاله 33 دولة درجات حرارة قياسية للشهر، بحسب التحليل.

وحذر علماء المناخ في وقت سابق من تزايد احتمالات موجات الحر الشديد في منطقة الساحل، التي تواجه أصلا تحديات مرتبطة بالأمن الغذائي والفقر والتغيرات المناخية.