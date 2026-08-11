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الأرصاد الجوية تتوقع هطْل أمطار على 10 ولايات موريتانية

أحمدُ ولد الحسن

توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، هطْلَ أمطار على مناطق متفرقة من موريتانيا، خلال الفترة الممتدة من اليوم الثلاثاء 11 أغسطس إلى الجمعة 14 أغسطس.

وقالت الهيئة في نشرة لها، إن الحالة العامة للطقس، ستشهد صعود الجبهة المدارية إلى جنوب تيرس الزمور، حيث يتوقع حدوث تساقطات مطرية ضعيفة إلى متوسطة، وقوية أحيانا محليا، على الحوضين ولعصابه وكوركول وكيدي ماغه وتكانت واترارزه ولبراكنه وآدرار وإينشيري.

وستكون الرؤية متأثرة بفعل الأتربة على ولايتي داخلت انواذيبو وتكانت.

كما ستشهد درجات ارتفاعا ملحوظا، حيث ستصل إلى 47-48 درجة مائوية على تيرس الزمور وشمال آدرار خلال يومي 12 و13 أغسطس.

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