عيّن الأمين العام المنتخب لمنظمة التعاون الإسلامي، الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الدكتور أحمد سعيد ولد ابّاه مديرا لديوانه، في إطار ترتيبات تشكيل فريقه بعد انتخابه أمينًا عامًا للمنظمة.

وولد ابّاه أكاديمي موريتاني حاصل على درجة الدكتوراه، وسبق أن ترأس قسم اللغة الإنجليزية في جامعة نواكشوط، كما حصل على درجة الماجستير في العلوم الاجتماعية من جامعة السوربون الجديدة في باريس.

وبدأ مسيرته المهنية في المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» منتصف تسعينيات القرن الماضي، وتولى فيها عددا من المناصب، من بينها مدير ديوان المدير العام ومدير العلاقات الخارجية والتعاون، قبل أن يشغل منصب مستشار المدير العام المكلف بالشراكات والتعاون الدولي.

ويرأس ولد ابّاه حاليا جامعة شنقيط العصرية، خلفا لوالده الدكتور محمد المختار ولد ابّاه، مؤسس الجامعة ورئيسها السابق.

وانتُخب إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي خلفًا للتشادي حسين إبراهيم طه.