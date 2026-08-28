نجحت وساطة قادتها النيجر في الإفراج عن 62 جنديا من الجيش المالي كانت جبهة تحرير أزواد تحتجزهم، مقابل إطلاق نيامي سراح قيادي بارز في الجبهة كان معتقلا لديها منذ أبريل نيسان 2025، في ثالث عملية تبادل أسرى بين الجانبين منذ أغسطس آب الجاري.

وأعلن محمد المولود رمضان، المتحدث باسم جبهة تحرير أزواد، الإفراج عن إينكنان أغ الطاهر، الذي يعد من أبرز قيادات الجبهة والمقربين من أمينها العام بلال أغ الشريف، معربا عن ارتياح الجبهة لعودته إلى أهله وقواعدها.

ونشرت الجبهة مقطع فيديو يظهر أغ الطاهر لدى وصوله واستقباله من جانب عدد من قياداتها.

وقال القيادي في الجبهة العباس أغ إنتا لله لقناة فرنسية إن المفاوضات مع السلطات النيجرية بدأت قبل نحو شهرين، وإن الجبهة اقترحت تبادل الأسرى مقابل الإفراج عن أغ الطاهر.

وأضاف أن العملية شملت 62 أسيرا من القوات المسلحة المالية، معتبرا أن الخطوة تعكس رغبة الجبهة في إعطاء الأولوية للقنوات الدبلوماسية واستعدادها للحوار مع الأطراف الساعية إلى السلام والاستقرار.

وقالت مصادر مرتبطة بالعملية إن التبادل شمل أيضا الإفراج عن 12 جنديا نيجريا وسبعة جنود بوركينيين، وذلك بفضل تدخل رئيس النيجر عبد الرحمن تشياني.

وتأتي العملية بعد إفراج جبهة تحرير أزواد عن دفعتين من الأسرى الماليين خلال الأسابيع الماضية. وشملت إحدى العمليات 82 جنديا ماليا أسروا خلال معارك في شمال البلاد، بينما سلمت الجبهة في عملية أخرى ستة جنود إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر لنقلهم من كيدال إلى باماكو.

وأكدت الجبهة، في بيان صدر في 13 أغسطس آب، أن عمليات الإفراج عن الأسرى لا تحمل أي دلالة أو تبعات سياسية أو عسكرية على النزاع القائم بينها وبين الجيش المالي وحلفائه.