حين قرر تاجر موريتاني مغادرة جنوب أفريقيا، لم يكن لديه الوقت الكافي للعثور على مشتر واحد لمتجر قضى سنوات في إدارته.

بدلا من ذلك، باع المتجر لأربعة أشخاص، حضر كل واحد منهم على حدة، ودفع جزءا من الثمن وهو يعتقد، بحسب رواية متداولة عن الواقعة، أنه المشتري الوحيد.. ثم غادر الرجل.

بعد مغادرته، اكتشف المشترون الأربعة أنهم دفعوا المال مقابل المتجر نفسه، وأن كلا منهم كان يعتقد أنه المشتري الوحيد. ومنذ ذلك الحين، دخلوا في نزاع على مفاتيح المتجر

انتشرت القصة على وسائل التواصل الاجتماعي في جنوب أفريقيا بوصفها واقعة غريبة، لكن خلف هذه المفارقة قصة أكثر قتامة عن بلد يعيش فيه ملايين المهاجرين، فيما تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة حملة سياسية وشعبية ضد وجود الأجانب، ولا سيما غير النظاميين منهم.

وبحسب روايات متداولة عن الواقعة، كان الموريتاني يدير متجره منذ عدة سنوات قبل أن تتزايد الضغوط عليه. وقال أشخاص من محيطه إنه تعرض لتهديدات وعمليات ابتزاز وتفتيش متكرر، وإنه أصبح يخشى على سلامته قبل أن يقرر المغادرة.

وقال تاجر أجنبي لصحيفة محلية في جنوب أفريقيا، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن الرجل «لم يعد أمامه خيار»، وإن الخوف أصبح جزءا من حياته اليومية.

ولم تكن مغادرة الرجل الموريتاني حدثا منفصلا عن مناخ متوتر يحيط بالمهاجرين في جنوب أفريقيا، حيث تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة الدعوات إلى إخراج الأجانب، وامتدت في بعض المناطق إلى استهداف متاجر ومنازل يملكها مهاجرون.

ففي يونيو، أطلقت جماعة «مارش أند مارش» حملة ضد المهاجرين غير النظاميين، وحددت 30 يونيو موعدا لمغادرتهم البلاد. ونظمت الجماعة احتجاجات في مدن عدة، مطالبة الحكومة بإخراج المهاجرين غير النظاميين من البلاد. وفي بعض المناطق، تحولت أجواء الاحتجاج إلى أعمال نهب وترهيب واستهداف لأجانب.

وبحلول نهاية الشهر، لم تعد المخاوف مقتصرة على المهاجرين الذين لا يحملون وثائق قانونية.

ففي جوهانسبرج، قالت رويترز إن محتجين مناهضين للهجرة دخلوا منازل بحثا عن أجانب يشتبه في أنهم يقيمون بصورة غير قانونية، وأجبروا بعضهم على الخروج وسلموهم إلى الشرطة. وأثارت تلك التحركات مخاوف بين جاليات أجنبية من أن تتحول عمليات التحقق من الوضع القانوني إلى شكل من أشكال العدالة خارج إطار القانون.

وفي بلد يبلغ عدد المهاجرين فيه نحو ثلاثة ملايين شخص، لا تبدو المسألة هامشية. تقول رويترز إن المهاجرين يمثلون نحو أربعة في المئة من سكان جنوب أفريقيا، وإن كثيرا منهم يعيش ويعمل في البلاد منذ سنوات.

وتستهدف الحملات المناهضة للمهاجرين واحدة من أكثر المساحات وضوحا لحضورهم الاقتصادي: المتاجر الصغيرة المنتشرة في الأحياء الفقيرة، والمعروفة باسم «سبازا شوب».

هذه المتاجر، التي يدير كثيرا منها مهاجرون، أصبحت جزءا من الحياة اليومية في تلك الأحياء. لكنها أصبحت أيضا هدفا متكررا للخطاب الذي يحمل الأجانب مسؤولية البطالة والجريمة وتدهور الخدمات.

تقول الجماعات المناهضة للهجرة إن المشكلة تكمن في دخول أجانب إلى سوق العمل وإدارة أنشطة تجارية بصورة غير قانونية. لكن باحثين وخبراء اقتصاديين يشككون في فرضية أن المهاجرين هم سبب أزمة البطالة في جنوب أفريقيا، التي تعاني أصلا من واحد من أعلى معدلات البطالة في العالم.

وترى رويترز أن تصاعد الاحتجاجات قد تكون له كلفة اقتصادية أيضا؛ فالمهاجرون يعملون في قطاعات من البناء والزراعة وتجارة التجزئة والنقل، بينما تعتمد متاجر الأحياء الصغيرة على شبكات من الموردين وأصحاب العقارات والعمال.

وبدأت آثار موجة المغادرة تظهر بالفعل في بعض الصناعات.

ففي أغسطس، أفادت رويترز بأن مصانع للملابس في مدينة نيوكاسل فقدت ما بين 12 و19 في المئة من عمالها بعد فرار آلاف المهاجرين خلال الاحتجاجات.

وقال أصحاب مصانع إن بعض الوظائف ظلت شاغرة لأنهم لم يجدوا عمالا محليين مستعدين لشغلها، بينما رأى آخرون أن المشكلة مرتبطة بالأجور وظروف العمل أكثر من ارتباطها بنقص العمالة.

لكن الأرقام الاقتصادية لا تختصر ما يحدث للأشخاص الذين يجدون أنفسهم في الجانب الآخر من هذه الحملة.

في يونيو، نقلت رويترز قصص مهاجرين أفارقة عاش بعضهم في جنوب أفريقيا لسنوات طويلة قبل أن يقرروا الرحيل بعد تعرضهم لهجمات أو تهديدات. وغادر بعضهم منازلهم وأعمالهم، فيما ترك آخرون أفرادا من أسرهم وراءهم.

وفي حالة التاجر الموريتاني، كان متجره أحد ما اضطر إلى التخلي عنه. فقد باعه على عجل لأربعة أشخاص، دفع كل منهم جزءا من الثمن معتقدا أنه المشتري الوحيد، قبل أن يغادر البلاد.