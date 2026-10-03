موريتانيا.. الإنصاف يبحث الثلاثاء مطلب المأمورية الثالثة

قال مصدر لـ«صحراء ميديا» إن اللجنة الدائمة لحزب الإنصاف ستجتمع الثلاثاء المقبل لمناقشة مطلب قواعده الشعبية الداعي إلى ترشح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لولاية ثالثة.

وكان المكتب السياسي لحزب الإنصاف الحاكم قد كلف اللجنة الدائمة، الشهر الماضي، بدراسة هذا المطلب.

وبحسب المصدر، فإن الحزب ملزم بمناقشة والبت في مطلب قواعده الشعبية، التي «أجمعت على تمسكها بالرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ومطالبته بولاية ثالثة».

وكان الأمين الدائم المكلف بالاتصال والتكوين في الحزب، يرب ولد المان، قال في مؤتمر صحفي سابق إن الاهتمام الذي يحظى به موضوع الولاية الثالثة لدى الرأي العام جعل المطالبة بترشح غزواني «نقطة» برزت ضمن ما نقلته بعثات الحزب من الولايات.

ويأتي الاجتماع بعد أيام من إصدار أحزاب وتشكيلات معارضة بيان مشترك عبرت فيه عن رفضها للدعوات التي تطالب بمأمورية ثالثة.

وقالت إن الترويج لمأمورية رئاسية ثالثة، بالتزامن مع التحضير للحوار السياسي الوطني، يبعث «رسائل سياسية متناقضة»، مطالبة بوقف أي حملة أو مبادرة تستهدف تغيير الأحكام الدستورية الخاصة بمدة المأمورية ونظام تجديدها.