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تزامنا مع افتتاح الدورة البرلمانية.. برلمانيات ينددن بجرائم الاغتصاب

محمد الهادي

نظمت عدد من البرلمانيات وقفة تضامنية واستنكارية بمبنى البرلمان، بالتزامن مع انطلاق أعمال الدورة البرلمانية 2026-2027، للتعبير عن رفضهن لجرائم الاغتصاب.

وقالت الجمعية الوطنية، في منشور اليوم الجمعة، إن الوقفة شهدت مشاركة عدد من النواب ورؤساء الفرق البرلمانية، الذين أكدوا أهمية توحيد الجهود البرلمانية والمجتمعية للتصدي لهذه الظاهرة، وتشديد التشريعات الكفيلة بحماية الضحايا وردع الجناة.

وأضافت أن الخطوة تأتي مع افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، وتعكس حرص النواب والبرلمانيات على وضع القضايا الحقوقية، وخاصة حماية المرأة والطفل، ضمن أولويات الأجندة التشريعية والرقابية خلال الفترة المقبلة.

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