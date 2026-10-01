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الدرك الموريتاني يعلن كشف شبكة لتزوير الوثائق العقارية

أحمدُ ولد الحسن

اعلن الدرك الموريتاني أن فرقة الإسكان والعمران التابعة له، كشفت شبكة تنشط في تزوير وثائق الحيازة وبطاقات الهوية والتنازلات العقارية، وذلك عقب تحقيق قضائي بشأن التلاعب ببطاقات الحيازة وبيع قطع أرضية لأكثر من شخص.

وأوضح الدرك الوطني، في بيان، أن التحريات مكنت من تحديد عدد من أفراد الشبكة، والكشف عن عمليات بيع متكررة للقطع الأرضية نفسها لأشخاص مختلفين، باستخدام وثائق مزورة.

وأضاف أن التحقيقات أسفرت عن تحديد عدد من الضحايا والمتضررين من عمليات الاحتيال، فيما تتواصل الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية.

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