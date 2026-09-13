تأهل نادي أفسى نواذيبو إلى الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، عقب تعادله دون أهداف مع ضيفه فايبرز الأوغندي، اليوم الأحد، على ملعب شيخا بيديا في نواكشوط، في إياب الدور التمهيدي الأول.

وكان بطل الدوري الموريتاني قد تعادل بهدف لمثله في مباراة الذهاب بأوغندا، ليحسم تأهله مستفيدا من قاعدة مجموع المباراتين.

وسيواجه أفسى نواذيبو في الدور التمهيدي الثاني سان بيدرو الإيفواري.

ويطمح النادي إلى تكرار إنجازه التاريخي في موسم 2023، حين أصبح أول نادٍ موريتاني يبلغ دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.