دعا حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا مسؤوليه وقياداته إلى الالتزام بخطابه السياسي ومواقفه الرسمية، بعد صدور تصريحات ومواقف قال الحزب إنها لا تنسجم مع توجيهاته، مؤكداً في الوقت نفسه التمسك بالرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني والدفع باتجاه إصلاحات تكفل ذلك.

وقال الحزب في بيان صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي يوم الأحد إن المطالب التي عبّر عنها منتخبون ومناضلون وأطر خلال جولات ميدانية شملت التمسك بالرئيس الغزواني، مضيفاً أن اللجنة الدائمة مدعوة إلى دراسة هذه المطالب وتلبيتها.

ودعا المكتب السياسي جميع المسؤولين والقيادات الحزبية إلى التقيد بمضامين البيانات والمواقف الرسمية للحزب في تصريحاتهم ومواقفهم، وفقاً للنظام الداخلي، بما يضمن «وحدة الموقف، وانسجام الخطاب، والانضباط الحزبي».

وفي شأن الحوار الوطني المرتقب، قال الحزب إنه ناقش مذكرة تتضمن رؤيته وأهدافه للحوار، وإنها أُعدت في ضوء النقاشات والتحضيرات السابقة، وتنسجم مع مبادرة الرئيس وخطاباته ذات الصلة. وثمّن ما وصفه بالتقدم في المسار التحضيري للحوار، معتبراً أنه فرصة لتعزيز الثقة والاستقرار وتطوير الممارسة الديمقراطية ومعالجة القضايا الكبرى.

وأشاد الحزب بانتخاب إسماعيل ولد الشيخ أحمد أميناً عاماً لمنظمة التعاون الإسلامي، معتبراً ذلك انعكاساً للمكانة التي تحظى بها موريتانيا إقليمياً ودولياً.

كما تناول البيان أزمة الكهرباء وارتفاع أسعار المحروقات وبعض المواد، وخاصة اللحوم، ونقص الأمطار في بعض المناطق، داعياً إلى مواصلة الإجراءات الحكومية للحد من آثار هذه التحديات.

وجدد الحزب دعمه لجهود مكافحة الفساد ونشر تقارير التفتيش، مع التأكيد على احترام قرينة البراءة إلى حين ثبوت الإدانة وفق القانون.

وانتخب المكتب السياسي عضواً جديداً في اللجنة الدائمة، بعد استقالة أحد أعضائها بسبب تعارض مهامه.