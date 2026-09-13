جدد رئيس حزب الإصلاح محمد ولد طالبن دعم حزبه للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، معلناً انخراط الحزب في مسار الحوار الوطني المرتقب.

وخلال حفل أقامه الحزب لافتتاح سنته السياسية الجديدة (2026 – 2027)، أكد ولد طالبن خطة عمل الحزب المستقبلية التي ترتكز على استكمال الانتشار الأفقي في كافة المقاطعات، وتفعيل المنسقيات البلدية، ورفع الجاهزية السياسية, وفق قوله.

وقال ولد طالبن إن المرحلة القادمة عنوانها «الجدية والانتشار والاستعداد للاستحقاقات»، على حد وصفه.

ووفق بيان صادر عن الحزب، فقد شهد الحفل انضمامات جديدة تضم ولاة سابقين ونواباً وعمد وغيرهم من الأطر والخبراء والمهندسين.