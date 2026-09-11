هاجمت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة معسكراً للجيش المالي في ديورا بوسط البلاد فجر الخميس، وقالت الجماعة إنها سيطرت على المعسكر قبل أن تنسحب منه، في هجوم أسفر عن مقتل عشرات الجنود وفق مصادر محلية، بينما لم تتوافر حصيلة مستقلة دقيقة حتى الآن.

ونشرت الجماعة المسلحة تسجيلاً مصوراً قالت إنه يوثق وجود مقاتليها داخل المعسكر، وتظهر فيه أعمدة دخان وجثث جنود على الأرض، إلى جانب احتراق عدد من الدراجات النارية.

وقالت مصادر محلية ومتخصصون في متابعة الوضع الأمني لإذاعة فرنسا الدولية إن عشرات العسكريين قتلوا في الهجوم، لكنها أوضحت أن الأرقام التفصيلية لم يتسن التحقق منها بشكل مستقل حتى الآن.

ويعد معسكر ديورا من أبرز المواقع العسكرية في وسط مالي، وقد تعرض لهجمات متكررة خلال السنوات الماضية. وفي مايو 2025، أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مسؤوليتها عن هجوم على المعسكر أسفر، وفق حصيلة آنذاك، عن مقتل نحو 40 شخصاً.

ولا تتمركز قوات «فيلق أفريقيا» الروسي، التي تساند الجيش المالي، في معسكر ديورا.

وأقر الجيش المالي بالهجوم في بيان أصدره مساء الخميس، في خطوة لا تحدث بصورة منتظمة في أعقاب الهجمات التي تستهدف مواقعه. وقالت هيئة الأركان إنها نفذت «عمليات جوية وبرية ضد المهاجمين»، مضيفة أنها قتلت «عشرات الإرهابيين» ودمرت دراجات نارية وسيارات رباعية الدفع.

وفي البيان نفسه، أعلن الجيش تنفيذ ضربات جوية الخميس في منطقة سان، والأربعاء في منطقة سيكاسو، استهدفت بحسبه «قاعدتين» و«تجمعاً للإرهابيين».

وكانت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين قد أعلنت الأربعاء مسؤوليتها عن كمين استهدف قافلة للجيش المالي وقوات «فيلق أفريقيا» الروسي قرب سيكاسو. وقبل ذلك بيوم، تعرضت قوات في منطقة سوفارا لكمين أسفر عن مقتل 11 شخصاً على الأقل، بينهم جنود روس ومقاتلون من صيادي الدوغون المحليين.