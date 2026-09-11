دشّن المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات، أبو المعالي الهادي سيد ولد أعمر، يوم الخميس بمدينة بوتلميت، مركزًا للإنقاذ تابعًا للمندوبية.

وقال المندوب إن المركز يندرج ضمن سلسلة من مراكز الإنقاذ يجري تدشينها على طريق الأمل، بهدف تقصير آجال التدخل وتحسين الاستجابة للحوادث والحالات الطارئة.

وأضاف أن بوتلميت تمثل المحطة الأولى ضمن هذه المراكز، نظرًا للحركة النشطة على طريق الأمل، خاصة نقل المواد الخطرة، وما ينطوي عليه ذلك من مخاطر تستدعي تعزيز حضور فرق الإنقاذ.

وقالت المندوبية، في منشور لها، إن المركز يضم سيارة رباعية الدفع وسيارة إسعاف وشاحنة إطفاء، إلى جانب مجموعة من الآليات والتجهيزات المخصصة للتدخل.