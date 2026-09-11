Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الجمعة, 11 سبتمبر
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
النسخة الفرنسية
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel
chinguitel

Mauritel

لتعزيز الشراكة الاقتصادية.. موريتانيا ضيف شرف بمعرض صناعي في المغرب

محمد الهادي

تشارك موريتانيا بصفة ضيف شرف في الدورة الـ14 من المعرض الدولي لتكنولوجيات الإنتاج والصناعات الميكانيكية والمعدنية والإلكتروميكانيكية «SISTEP IMME 2026»، المنظم في الدار البيضاء بالمغرب، ويستمر حتى غد السبت، وفق ما أعلنت وزارة المعادن والصناعة.

وقالت الوزارة إن افتتاح المعرض تميز بتنظيم اليوم الخاص المغرب–موريتانيا، وهي مبادرة تهدف إلى إعطاء زخم جديد للعلاقات الاقتصادية والصناعية المشتركة، وتعزيز التكامل الصناعي والمشاريع المشتركة، مع التركيز على البناء المشترك لسلاسل القيمة الصناعية والتعدينية والطاقية.

ويترأس الوفد الموريتاني المدير العام للصناعة بوزارة المعادن والصناعة، ويضم ممثلين عن اتحاد أرباب العمل الموريتانيين واتحادية الصناعة والمعادن والطاقة.

ويضم الوفد ممثلين عن ثماني شركات موريتانية، هي “اسنيم” و”Comeca” و”Safa” و”SOMIR” و”Kenz Mining” و”Asssafa” و”El Ektivaa Énergie” و”Klingele”.

Mauritel

chinguitel
شاركها.

المقالات ذات الصلة