تشارك موريتانيا بصفة ضيف شرف في الدورة الـ14 من المعرض الدولي لتكنولوجيات الإنتاج والصناعات الميكانيكية والمعدنية والإلكتروميكانيكية «SISTEP IMME 2026»، المنظم في الدار البيضاء بالمغرب، ويستمر حتى غد السبت، وفق ما أعلنت وزارة المعادن والصناعة.

وقالت الوزارة إن افتتاح المعرض تميز بتنظيم اليوم الخاص المغرب–موريتانيا، وهي مبادرة تهدف إلى إعطاء زخم جديد للعلاقات الاقتصادية والصناعية المشتركة، وتعزيز التكامل الصناعي والمشاريع المشتركة، مع التركيز على البناء المشترك لسلاسل القيمة الصناعية والتعدينية والطاقية.

ويترأس الوفد الموريتاني المدير العام للصناعة بوزارة المعادن والصناعة، ويضم ممثلين عن اتحاد أرباب العمل الموريتانيين واتحادية الصناعة والمعادن والطاقة.

ويضم الوفد ممثلين عن ثماني شركات موريتانية، هي “اسنيم” و”Comeca” و”Safa” و”SOMIR” و”Kenz Mining” و”Asssafa” و”El Ektivaa Énergie” و”Klingele”.